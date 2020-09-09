По требованию Минздрава проверят, почему в больнице Волжского умерла пациентка

Женщина умерла в реанимации волжской горбольницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родные 60-летней жительницы Волжского, которая скончалась в инфекционной больнице, дошли с жалобами до Минздрава России. Они уверяют, что их родственница скончалась из-за того, что ей вовремя не оказали медицинскую помощь. Как следует из сообщений на сайте Росздравнадзора РФ, по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, специалисты их территориального органа проведут тщательную проверку. Проверят и качество лечения, и то, насколько своевременно 60-летней волжанке оказали медпомощь.

- По некоторым данным, волжанку вовремя не госпитализировали. Она попала уже в реанимацию городской больницы, где и скончалась, - гласит сообщение Росздравнадзора, с которым ознакомилась "КП-Волгоград".

Предположительно, женщина заболела коронавирусом, и именно из-за запоздалого лечения врачи не успели ее спасти. Хотя, по заверениям родственников, они обратились к медикам сразу, как только женщина почувствовала первые признаки заболевания.