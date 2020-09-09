К матчу Ротор-Краснодар в Волгограде пустят дополнительные электрички

Обещают, что все болельщики без труда доберутся к стадиону и обратно по домам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В воскресенье, 13 сентября «Ротор» будет принимать ФК «Краснодар» на «Волгоград Арене». Матч начнется в 20.00 по волгоградскому времени, и обещает быть очень напряженным, ведь сине-голубым просто необходимо набирать очки (а где это делать, если не на домашней арене). Поэтому поддержать команду придут тысячи болельщиков. Чтобы город не погрузился в транспортный коллапс, по традиции в этот день назначат дополнительные электрички. Они помогут доставить фанатов на стадион и развести по домам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в регинальном комитете транспорта и дорожного хозяйства, внесены следующие изменения в график движения пригородных поездов:

поезд № 6418 сообщением "Шпалопропитка - Тракторная-пасс." Остановится у Мамаева кургана в 16.54,

поезд № 6712/6711 сообщением "Шпалопропитка - Аэропорт" будет на этой станции в 18.50,

поезд № 6726/6725 "Шпалопропитка - Аэропорт" прибудет на станцию Мамаев курган в 19.30.

По окончанию матча поезд сообщением "Краснооктябрьская - Шпалопропитка" увеличенным составом (6 вагонов) отправится с Мамаева кургана по маршруту в 22.25-22.30 по волгоградскому времени.