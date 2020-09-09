За время карантина в Волгограде упала рождаемость и выросла младенческая смертность

Негативные последствия пандемии уже сказались на жизни региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Негативные последствия коронавируса Волгоградская область начинает пожинать уже сегодня. Спад экономики, снижение рождаемости, увеличение смертности. И это не пустые слова, это подтверждает статистика. Так, по данным Росстата, в Волгоградской области за семь месяцев текущего года (с января по июль 2020-го) родилось на 1043 ребенка меньше, чем за такой же период прошлого года. А умерло за это время на 836 волгоградцев больше (20464 в 2020-м против 19627 за тот же период в 2019-м).

Еще один печальный факт: в Волгоградской области в этом году увеличился показатель младенческой смертности. Если в прошлом году за семь месяцев у нас умерло 47 детей в возрасте до 1 года, то в этом году уже 63 малыша. И это один из самых высоких показателей по стране.

Не удивляет и то, что в этом году резко уменьшилось число заключаемых в регионе браков. Из-за карантина и ограничений на полторы тысячи меньше пар пришли в загсы. Правда, и разводов у нас стало меньше: за 7 месяцев 2019-го было зарегистрировано 5617 разводов, а в этом году 4766.