Волгоградцы отдали аферистам еще миллион рублей

Опять печальная сводка от волгоградской полиции: за сутки наши земляки отдали мошенникам еще более 1 миллиона рублей. Волгоградцы продолжают попадаться на удочки лжебанкиров и телефонных аферистов. Причем, как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, во всех случаях люди сами переводят свои деньги преступникам. Так, 58-летний житель Волжского вчера потерял 450 тысяч рублей. Он тоже поверил в «развод» с взломом банковского счета. Неизвестный, как водится, позвонил мужчине по телефону, рассказал о подозрительных операциях на его счету и попросил сообщить код с обратной стороны карты. После этого аферист оформил кредит на 450 тысяч рублей и убедил волжанина перевести деньги на якобы безопасный счет.

На такую же удочку попался и 34-летний житель Палласовского района Волгоградской области. Он перевел лжебанкиру 200 тысяч рублей.

А 66-летнего жителя Камышина обманули при аренде квартиры. Мужчина дал объявление о сдаче жилья, на которое откликнулся незнакомец. Аферист убедил камышанина, что перевел случайно ему лишние деньги и попросил вернуть их обратно. Так пенсионер отдал свои же 200 тысяч мошеннику.

Теперь полиция разыскивает преступников.