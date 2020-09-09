Уникальное видео: под Волгоградом штурмовики приземлились в чистом поле

Фото с сайта Минобороны РФ.

Это кажется нереальным: штурмовик СУ-25 садится практически в чистом поле, да еще и в незнакомой местности. И также с грунтовой площадки умудряется взлететь. Этот, действительно высший пилотаж, случайно снял на видео волгоградец. Оказалось, что под Волгоградом проходили учения по управлению авиацией и ПВО.

В пресс-службе Южного-военного округа Минобороны подтвердили: экипажи штурмовой авиации впервые отработали посадку и взлет на незнакомом аэродроме с грунтовым покрытием. За штурвалом были пилоты из Краснодарского края.

- Летчики сами определяли высоту выравнивания самолета при заходе на посадку, и сами визуально выбирали точку касания, учитывая вес воздушного судна, - поясняют сложности и уникальность пилотажа в пресс-службе ЮВО.

На земле штурмовиков ждал инженерно-технический состав, который осуществил заправку самолетов и подготовил их к вылету на боевое применение.

В пресс-службе ЮВО поясняют, что сейчас проходят тактические учения с объединением ВВС и ПВО. На разных этапах этих учений задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов.