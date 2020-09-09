10 сентября отключат свет в пяти районах Волгограда

Света не будет до восьми часов подряд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре в Волгограде продолжаются плановые ремонты электрооборудования. Энергетики работают по всему городу. А тысячи волгоградцев каждый будний день сидят без электричества от трех до девяти часов. В этот четверг снова погрузятся «во тьму» средь бела дня жители части кварталов сразу пяти районов Волгограда. На этот раз в списке адресов, где отключат электричество 10 сентября 2020 года, значатся Советский и Ворошиловский, Дзержинский и Краснооктябрьский, а также Красноармейский район. В большинстве домов света не будет с утра до вечера, так что поработать на удаленке будет проблематично.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, 10 сентября 2020 с 9 утра до 17 часов снова не будет электричества в Краснооктябрьском районе по адресам: улица Еременко,134 -138; улица Пельше, дом №15 и улица Депутатская, дом №15а. Здесь работы могут продлиться и в пятницу. В это же время обесточат дома частника в переулках 1-й Репина, №1, 6-14; 2-й Репина, дома №2, 2а и 4; а также на улице Репина, в домах №8-16.

В Дзержинском в четверг оставят без возможности пользоваться электроприборами жителей домов Жилгородка на улицах: Краснополянская, 56-66; Республиканская, №1-5; Егорьевская, №3, 5, 9-15; Толбухина, №1, 5, 7, 3а, 4 и 6; Колпинская, №4 и 6. Также с 9 до 17 вырубят свет в Советском по адресам: улицы Каляева, 4,6; Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; Колхозная, 25; ЛЗС, 1-12, 2-24; Ольховская, 1-11, 4; Ольховский переулок, 2-6; улицы Палиашвили, 1-99, 2-64,135-205, 86-150; Песчаная, 1б,2г, 3-7а; Школьная, 1. Здесь электроэнергию отключали уже не раз.

В Ворошиловском 10 сентября сидеть без света также будут обитатели частного сектора: улицы Авангардная, 1-25, 4-30; Белоглинская, №65а-87, 64а-84А, 84Б, 84В; Ейская, №1-17, 2-26; Лугопольская, №72 и №91-97; Подъёмная, 1-25, 2-26А; Просвещения, 1а-17, 6, 6А-28; Чарджуйская, 97; и Чигиринская, дома №69а-77, 64-68. Обесточат дома с 9.00 до 14.00. Хотя могут возобновить подачу электроэнергии и чуть раньше. А дом на улице Кузнецкая, 87/5, останется без света с 12 до 17 часов.

И в Красноармейском свет отключат в четверг с 9 до 17 часов. Обесточат дома по адресам: улица Куйбышева, 3-19, 8; Лазоревая, 143-165; Луговая, 95-123, 116-130; Минская, №150, 152, 176 и 178; Союзная, №1-19, 2-16а; Пригородная, №3-9, 4-10; а также многостарадальные переулок Пригородный, 3,5, 4,6 и дом №3 в одноименном тупике.