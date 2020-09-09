«Ротор» распрощался с Валерием Почивалиным

Фото СК "Ротор".

Валерий Почивалин покидает «Ротор» так и не успев поиграть за сине-голубых. Его карьера в волгоградском клубе вполне может войти в историю, как самая краткосрочная. Он пришел в команду в конце июня 2020-го, а уже сегодня, 9 сентября, в пресс-службе клуба сообщили о расторжении контракта с ним.

- Сине-голубые и футболист достигли соглашения и расторгли контракт, - уточнили в клубе.

И пожелали Почивалину удачи в дальнейшей карьере.

Отметим, что Валерия ни разу даже не заявили в состав команды на прошедших играх. Как признался в своем последнем интервью главный тренер сине-голубых Александр Хацкевич, уровень Почивалина, к сожалению, не дотягивает до уровня игры в Премьер-лиге.

- Уровень на позиции левого защитника все-таки должен быть более надежным, - заявил наставник.

Напомним, что у Почивалина, действительно, нет опыта игры в высшей лиге. Он начинал карьеру в самарских «Крыльях Советов», но потом играл только в командах уровня ПФЛ и ФНЛ. До перехода в волгоградский «Ротор» выступал за «Иртыш».