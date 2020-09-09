На трассе под Волгоградом иномарка влетела в фуру с цементом

Двух человек из легковушки увезли в больницу с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Движение на московской трассе М-4 «Дон» в Волгоградской области застопорилось из-за страшной аварии, которая случилась днем в среду во Фроловском районе. Иномарка вылетела на встречку незадолго до полудня. По предварительным данным, 60-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением. Легковушка неслась прямо в лоб груженой стройматериалами фуре. Водители попытались уйти от столкновения, но избежать его все же не удалось. От сильного удара машины разметало по дороге.

Грузовик опрокинулся. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В результате от иномарки с водительской стороны почти ничего не осталось. Грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz развернуло поперек трассы. Фура опрокинулась, а весь груз вывалился на дорогу. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв.

Из фуры на дорогу рассыпались мешки с цементом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель и 60-летняя пассажирка легковой автомашины с места ДТП доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.