Грузовикам разрешат проезд по мосту Волжской ГЭС

Скоро на мосту Волжской ГЭС машин станет еще больше. Дело в том, что с 16 сентября снимают запрет для большегрузных машин на проезд по этой дороге.

- Сейчас мост для грузовиков массой более 3,5 тонн закрыт. Ограничения вводились на время ремонта, чтобы минимизировать динамические нагрузки на конструкции моста пока шли ремонтные работы. Кроме того, в летнюю жару большегрузы не пускали, чтобы не портили новый асфальт. Сейчас температура воздуха постепенно снижается, поэтому было принято решение разрешить проезд по мостовому переходу грузовикам. Но движение для них разрешили только по ночам. С 7.00 до 21.00 их по-прежнему пускать не будут, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

В таком режиме движение по мосту будет осуществляться до 15 ноября.

В дневное время грузовики смогут обогнуть данный участок дороги по новым мостам через Ахтубу и Волгу. Туда же будут сворачивать и все фуры массой более 3,5 тонн.