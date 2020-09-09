В Волгограде растет число ковидных больных: плюс 60 за сутки

В волгоградских больницах сегодня с коронавирусом лежат 1863 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде зафиксирован очередной всплеск заболевших коронавирусом. За минувшие сутки к 9 сентября только в областном центре диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 60-ти человек. Еще вчера – 8 сентября – их было всего 35. Всего с начала пандемии в Волгограде коронавирусом уже заболели 5619 человек. А в области – почти 13 тысяч (если точнее 12993 человека). Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперативном штабе.

В Волжском сегодня всего плюс три новых случая. Зато по восемь пациентов добавилось в Городищенском и Среднеахтубинском районах.

Кроме того, коронавирус подтвердили у жителей еще семи районов Волгоградской области. По три новых случая в Котельниковском, Светлоярском и Иловлинском районах. В остальных по одному. В этот список попали жители Серафимовичского, Калачевского, Палласовского и Киквидзенского районов.

И опять много детей среди новых пациентов. За истекшие сутки COVID-19 диагностировали у одного младенца первого года жизни, у трех дошклльников, у шести детей в возрасте от 7 до 14 лет и у двух подростков. Волгоградцев старше 65-ти лет из группы риска – 21 человек.