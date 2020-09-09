Мухаммад Султонов остался на берегах Волги

Фото: пресс-служба ФК "Нижний Новгород"

Мухаммад Султонов не долго оставался без клуба. Накануне «Ротор» сообщил, что контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. А уже сегодня Султонов был представлен как игрок «Нижнего Новгорода». Так что 27-летний полузащитник из одного волжского клуба перебрался в другой. За нижегородцев он будет играть под 14-м номером. В руководстве клуба рады подписанию контракта с лучшим бомбардиром «Ротора» прошлого сезона.

- Султонов был одним из лидеров «Ротора», - приводит слова заместителя генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов пресс-служба клуба. - Квалифицированный, техничный футболист, обладающий хорошо поставленным ударом. Верим, что этот опытный игрок усилит нашу команду.

Условия соглашения между Султоновым и «Нижним Новгородом» не сообщаются. Отметим, волжская команда выступает в Футбольной национальной лиге. После семи туров команда под руководством бывшего главного тренера «Ротора» Роберта Евдокимова занимает 12-е место. А в составе команды Султонов стал девятым футболистом, имеющим опыт выступления за волгоградский клуб.

И еще несколько слов о новом клубе Мухаммада Султонова. 5 сентября стало известно, что некоторые игроки команды сдали положительные тесты на коронавирус. Поэтому волжане выступают усеченным составом. 9 сентября «Нижний Новгород» проведет домашний матч 8-го тура ФНЛ с астраханским «Волгарем».