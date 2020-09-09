Главгосэкспертиза одобрила строительство второго этапа объездной дороги Волгограда

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается воплощаться в жизнь масштабный дорожный проект. Объездная дорога позволит транзитному транспорту обходить Волгоград стороной, что разгрузит магистрали в самом городе. Строительство проходит в несколько этапов и займет немало времени. Саратовский филиал Главкосэкспертизы России выдал положительное заключение проектно-сметной документации второй очереди возведения объездной дороги. Бумаги подготовило ООО «ГЕО-ПРОЕКТ». Застройщиком выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».

Второй этап строительства пройдет в Городищенском районе области. «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главкосэкспертизы, участок растянется от дороги Р-22 «Каспий» до пересечения с автодорогой федерального значения А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Протяженность составит свыше 24 километров.

В рамках второго этапа возведения объездной дороги рабочие сделают три развязки: в начале и конце участка в узлах соединения с федеральными трассами, а также на пересечении с второстепенной магистралью «М-6» «Каспий» - Качалинская-Вертячий-Гумрак. Там, где дорога будет пересекать железную дорогу и Городищенский оросительный канал, строители возведут мост и путепровод. Согласно проекту, предусмотрено переустройство четырех газопроводов на стыках с трассой. Также подрядчик сделает четыре парковки для автомобилей, проложит новые водопропускные трубы. Конечно, магистраль не обойдется без дорожных знаков, ограждения и светофоров.

Кроме строительства объездной дороги в Городищенском районе, в рамках второго этапа в Дзержинском районе Волгограда предусмотрено строительство четырехэтажного административного здания для ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. Завершение и ввод в эксплуатацию второго этапа дороги в объезд Волгограда запланированы на 2024 год.