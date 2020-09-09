Волгоградка пожаловалась, что у нее списали деньги с кредитки, которую она заблокировала

Женщина заплатит банку 200 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Волгоградка почти два года пыталась доказать, что не снимала деньги со своей кредитки. По ее словам, данными виртуальной карты завладели взломавшие ее телефон мошенники. Женщина заблокировала все счета, а после этого с ее карты сняли более ста тысяч рублей. Заплатить банку волгоградке все же придется. Причем гораздо больше. Волгоградский областной суд подтвердил решение о взыскании задолженности, неустоек и штрафов по виртуальной карте АО «Альфа-Банк» на 194 тысячи рублей, плюс 5 тысяч госпошлины.

Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе областных судов, волгоградка утверждала, что 1 ноября 2018 года неизвестные взломали ее телефон и похитили более 105 тысяч с банковской карты. В тот же день она заблокировала оба счета в банке и написала заявление в полицию. Женщину признали потерпевшей по уголовному делу по факту хищения денежных средств. Но банк списал еще более 100 тысяч рублей с виртуальной кредитки спустя несколько дней после получения сообщения о несанкционированном доступе к картам, причем несколькими суммами.

Согласно представленным банком документам, обе карты волгоградки действительно заблокировали 1 ноября. И после этого с кредитки сняли более ста тысяч рублей. Несколько операций провели через интернет. При этом каждый раз их подтверждали одноразовыми паролями, направленными с мобильника. Поэтому банк в правомерности операций не усомнился. Похитителя полиция так и не нашла. А вот слова женщины о том, что она не получала sms-сообщений с паролями и данными о балансе, и что она обращалась в сервис центр из-за неисправности телефона, опровергла выписка по счету.