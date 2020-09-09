Под Волгоградом пенсионер погиб за рулем своего автомобиля

Место ДТП в Клетском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Аварийность на дорогах Волгоградской области по-прежнему высока. К сожалению, не обходится без жертв. Накануне днем трагедия произошла в Клетском районе. 68-летний водитель ехал за рулем «ВАЗ-21102» по грунтовой автодороге «Перелазовский – Клетский», сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. На одном из участков мужчина не справился с управлением, машину повело с дороги, в результате чего она опрокинулась в кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя.

Два отечественных автомобиля не поделили дорогу рабочем поселке Быково. По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя «ВАЗ-210430», двигался по перекрестку улиц Горького и Пушкина и должен был уступить дорогу. Но не сделал этого, что привело к аварии. «Четверка» врезалась в автомобиль «ВАЗ-21214» под управлением 65-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.