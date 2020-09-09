Не хотел идти домой пешком: в Волгограде пьяный студент пытался угнать Лэнд Крузер

Студент ВУЗа в состоянии алкогольного опьянения едва не угнал иномарку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зачем идти домой пешком или ехать на общественном транспорте? Можно взломать чужой автомобиль и отправиться в дорогу на нем. Так решил житель Волгограда. Тем более молодой человек, а ему 19 лет, осмелел под действием спиртных напитков. Только задуманное парень не смог воплотить в жизнь до конца. В Кировском районе на улице Добролюбова он вскрыл автомобиль «Лэнд Крузер» и сел за руль. Но тронуться не успел, сработала сигнализация, которую услышал хозяин дорогой иномарки. Он позвонил в дежурную часть полиции. Прибывшие сотрудники ДПС застали несостоявшегося автоугонщика за рулем.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, свое нахождение в транспортном средстве волгоградец объяснить не смог. Он находился в состоянии алкогольного опьянения - не мог связать двух слов, так как был сильно пьян. Выяснилось, что подозреваемый учится в ВУЗе. Ночью он выпивал с друзьями, а утром решил поехать домой на дорогой иномарке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.