В Волгограде больше двух лет ищут 15-летнюю школьницу

Кристина Алимова. Фото: Следственное управление СКР по Волгоградской области.

Уже больше двух следователи расследуют уголовное дело по факту исчезновения школьницы в Тракторозаводском районе. 11 апреля 2018 года Кристина Алимова отпросилась у мамы погулять. Подросток обещала, что будет недалеко от дома. Выйдя за порог, она ушла в неизвестном направлении и больше ее никто не видел.

Следователи просят оказать содействие в поиске 15-летней школьницы. В пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области рассказали «КП-Волгоград» о приметах Кристины Алимовой: девушке на вид 15-18 лет, ее рост 175 сантиметров, у нее среднее телосложение и азиатская внешность, волосы прямые каштанового цвета до пояса. В день исчезновения школьница была одета в джинсовые брюки черного цвета, серые куртку и кофту, черные кроссовки с розовыми вставками и черную майку.

Кому известно о местонахождении Кристины Алимовой или девушке, схожей с приметами, следственные органы просят сообщить по телефонам 8(8442)29-55-89, 8-937-551-40-51.