В Волгограде в трех районах 9 сентября отключат свет

В Волгограде в среду, 9 сентября 2020 года, сразу в трех районах будет отсутствовать электроснабжение. Плановые работы бригады выполнят в дневное время, пока большинство жителей будут на работе или учебе. Отключения произойдут в Советском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах. В большинстве случаев света не будет с 9.00 до 17.00, а на некоторых адресах он будет отсутствовать до обеда. Публикуем список улиц и домов, чьи жители останутся без электричества в среду.

Советский район

С 9.00 до 13.00

Улица Авиаторская 5,7.

Улица Аджарская 22, 24, 49.

Улица Горячеводская 21.

Улица Карла Маркса 5.

Улица Карла Маркса 25, 27.

Улица Осетинская 5,7.

Улица Льва Толстого 1.

Улица Туркменская 14, 20, 22.

С 9.00 до 17.00

Улица Джамбула Джабаева 44/1- 44/29, 44/324 -28/44, 21/103, 26/48,28/471, 44.

СНТ Нефтяник-2.

СНТ Мичуринец.

Улица Богомолова 25-33, 30-46.

Улица Засекина 18-48.

Улица Окунева 63-75, 70-88.

Улица Платонова 45-59, 50-68.

Улица Стругацких 1.

Краснооктябрьский район

С 9.00 до 17.00

Улица Таращанцев 60.

Улица Титова 12.

Улица Еременко 134, 136, 138.

Улица Пельше 15, 15"б".

Улица Депутатская 10, 15а.

Дзержинский район

С 9.00 до 17.00

Улица Анинская 29-45, 38-54.

Улица Фонтанная 64-74, 71-79.

Улица Царицынская 48-74, 50-79.

Улица Хуторская 15-25, 16, 28.