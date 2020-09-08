В Волгограде эвакуировали два торгово-развлекательных центра

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Посетители и сотрудники сразу двух торгово-развлекательных центров Волгограда 8 сентября были вынуждены покинуть здания. Поступили сообщения о наличии опасных предметов. Первая эвакуация произошла в «Парк Хаусе» в Дзержинском районе. На электронную почту ТРЦ поступило сообщение о минировании. На место сразу же выехали специалисты экстренных служб региона. Были эвакуированы порядка 700 человек.

- Во взаимодействии всех силовых ведомств и экстренных служб, с применением служебно-розыскных собак, обследована территория и занимаемая площадь объекта. Запрещённых предметов не обнаружено, - сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

А вечером все повторилось вновь, но уже в Советском районе Волгограда. Сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи прибыли в торгово-развлекательный центр «Акварель». Все находящиеся в здании люди были эвакуированы. Оперативные службы проводят проверку по факту возможного минирования.