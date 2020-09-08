Гандболистки Динамо уступили в третьем матче чемпионата России

Фото: ГК "Динамо-Синара"

Гандболистки «Динамо-Синары» провели первый в новом сезоне российской суперлиги домашний матч. Соперницами выступили представительницы московского ЦСКА, которые в прошлом игровом году завоевали бронзовые медали.

На своей площадке гандболистки «Динамо» не играли с марта, затем в жизнь вмешался коронавирус. Спустя шесть месяцев волгоградки вернулись на паркет родного манежа. Только болельщики воочию это не увидели. Гандбольные матчи проходят при пустых трибунах. А это не та атмосфера. И не те результаты сейчас у волгоградской команды. Подопечные Любови Сидоричевой не смогли навязать борьбу гандболисткам ЦСКА. Итоговый сет неутешительный для бело-голубых: поражение 20:31. Это третья неудача «Динамо» на старте чемпионата России. В следующем матче команда отправится в гости к действующему чемпиону страны. 16 сентября встреча с «Ростов-Доном».