Елена Исинбаева попала в Ледниковый период

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Талантам Елены Исинбаевой не занимать. Прославленная волгоградская спортсменка после завершения карьеры времени не теряет и проявляет себя в разных начинаниях. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике активно занимается своим благотворительным фондом, также она участвует в других сферах жизни. Так она стала человеком, который рассудит фигуристов. Причем как профессиональных, так и любителей. Елена Исинбаева стала членом жюри проекта на федеральном телеканале «Ледниковый период». Об этом волгоградка сообщила своим подписчикам в Instagram.

8 сентября проходит первый день съемок нового сезона спортивно-развлекательного шоу, в котором между собой соревнуются пары фигуристов, составленные из именитых спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Наверняка, успешно в проекте выступала и сама Исинбаева. Но организаторы доверили ей не менее ответственное задание – рассудить выступающих. Выйти на лед, возможно, выдающейся легкоатлетке помешало состояние здоровья. Совсем недавно Исинбаева оказалась на больничной койке. А сейчас проходит курсы реабилитации, о чем также делится со своими подписчиками в социальных сетях.