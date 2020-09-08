Волгоградцу, который пьяным сбил свою 3-летнюю дочь, грозит семь лет колонии

На 34-летнего мужчину, который в пьяном угаре сбил свою трехлетнюю дочь и, даже не заметив, уехал, завели уголовное дело. Ему вменяют статью УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». И срок ему грозит немаленький – до семи лет лишения свободы.

Напомним, случилось это ужасное происшествие вечером 7 сентября в Суровикинском районе Волгоградской области. Мужчина, который проживает в хуторе Чувилевский, в тот день изрядно выпил. Но это не стало для него препятствием, чтобы сесть за руль. Не остановил его и тот факт, что его не так давно лишили водительских прав как раз за езду в пьяном виде. И даже 10 суток, которые он провел за решеткой за вождение в состоянии алкогольного опьянения, не сделали из него человека. Он едва вышел на свободу и взялся за старое. Только на этот раз все зашло слишком далеко. Случилось страшное: выезжая пьяным со двора он сбил свою трехлетнюю дочь. После чего просто поехал дальше.

- Сейчас ребенок с тяжелыми травмами находится в больнице. За его жизнь борются медики. А мужчина находится пока под административным арестом. Но следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в региональном Главке.