В Волгограде завели уголовное дело за приемку недостроенного детсада

Фото администрации Волжского.

Печально, но даже на детях у нас умудряются наживаться. В Волжском, например, на строительстве нового детского садика похитили более 2 миллионов рублей. Это вскрыла прокурорская проверка. На основании материалов УФСБ по региону и надзорного органа возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Речь идет о детсаде в Волжском, который строили в рамках нацпроекта «Демография», за средства федерального, областного и местного бюджетов. Построили быстро – за год: контракт администрация Волжского заключила с подрядчиком в 2018-м, а уже 31 декабря 2019-го чиновники подписала акты выполненных работ. Вот только сделано было далеко не все.

- На момент приемки объекта частично отсутствовало оборудование системы вентиляции и слаботочных сетей (пожарной сигнализации и контроля доступа). Стоимость невыполненных работ составила более 2,1 миллиона рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Теперь расследованием уголовного дела занимаются следователи Волжского отдела СУ СК по региону. Прокуратура со своей стороны следит за ходом следствия.

Правда, надо сказать, все недочеты в садике уже устранили.

- На данный момент все работы выполнены, объект введен в эксплуатацию, - уточняют в ведомстве.