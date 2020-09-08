Я в Волгограде оставляю частичку своей души: Мухаммад Султонов признался, почему ушел из «Ротора»

Удачи, Муха! Фото СК "Ротор"

Новость о том, что Мухаммад Султонов покидает «Ротор» оказалась для волгоградских фанатов больнее, чем любой проигрыш команды. «Сказать, что нам жаль, ничего не сказать», «Муха – ты лучший!» «Спасибо за все!»- пишут болельщики в соцсетях, подбадривая футболиста.

Мухаммад, который за эти годы сроднился с волгоградцами, тоже не смог уйти не попрощавшись, и записал для своих поклонников видеообращение.

«Я ухожу, но для меня было честью играть за «Ротор». Я горд, что носил футболку «Ротора». Могу с уверенностью сказать, что каждый раз на поле я бился до последней капли. Я оставляю здесь, в Волгограде, частичку своей души. Я хочу поблагодарить всех, кто приходил на стадион и поддерживал. А тем, кто плохо о нас отзывался, тоже спасибо – вы делали нас сильнее. К тренерскому штабу у меня нет никаких вопросов, они отвечают за результат. Ну а я не могу сидеть, я хочу играть. Так что удачи вам всем. И знайте, каждого из вас я очень уважаю, ценю, и буду переживать за вас. Спасибо», - сказал на прощанье Султонов.

Мысли расстаться с "Ротором" у игрока не было. Пока тренерский штаб не вывел его из состава основной команды. Мухаммеда перевели в дубль, но и там не выпустили на поле против основного состава в товарищеском матче. Султонов хотел играть, и в итоге разорвал контракт с клубом. Напомним, тренер сине-голубых Александр Хацкевич в последнем интервью объяснил, почему прощается с Пискуновм и Султоновым: не соответствуют уровню РПЛ.

«Ты тот, кого болельщики никогда не забудут!», - заверили его волгоградские фанаты.