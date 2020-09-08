«Захотел расслабиться»: московского адвоката поймали в Волгограде на покупке наркотиков

В Волгограде «опера» регионального Главка поймали на «горячем» наркоторговца и покупателя. Их задержали как раз во время сделки. Но самое удивительное в этой истории то, что покупателем оказался 43-летний столичный адвокат.

Мужчина сам родом из Волгограда, но давно переехал в Москву, где живет и работает. Иногда приезжает на малую родину, проведать родных и друзей. В этот раз ему вдруг захотелось расслабиться (как он потом признался в полиции), и он решил прикупить наркотиков.

- С помощью мессенджера он связался с наркокурьером, у которого потом купил сверток с наркотиками. Заплатил на него 140 тысяч рублей. В свертке полицейские обнаружили разные виды наркотических препаратов, общая масса которых расценивается, как крупный размер, - уточняют в СУ СК по региону.

Теперь адвокат отправится в суд не как защитник, а как обвиняемый. Ему вменяют статью 228 УК РФ часть 2 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере).

- На допросе мужчина признался, что ранее уже употреблял наркотики, - добавляют в следственном управлении. – Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.