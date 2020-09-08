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Общество

МЧС вручило награды 22 волгоградским медикам за борьбу с коронавирусом

Врачи получили медали «За содружество во имя спасения»
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Медали врачам вручал лично начальник ГУ МВД по региону Николай Любавин.

Медали врачам вручал лично начальник ГУ МВД по региону Николай Любавин.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Двадцать два волгоградских медика из тех, кто сегодня ежедневно борется с коронавирусом, удостоены высокой награды от МЧС по Волгоградской области. Спасатели наградили их медалями «За содружество во имя спасения». Сегодня, 8 сентября, начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор Николай Любавин лично вручал награды этим героям. Они ведь поистине герои.

- Когда весь мир находился на самоизоляции, именно люди в «белых халатах» покидали свои дома, свои семьи, облачались в защитные костюмы и шли в "красную зону" во имя спасения человеческих жизней. Я хочу еще раз сказать спасибо всем врачам и медицинским работникам, на чьих плечах сейчас лежит борьба с коронавирусной инфекцией, - отметил в своем выступлении генерал-майор.

В ответ врачи благодарили спасателей, которые всегда с ними на передовой плечом к плечу.

- Я испытываю чувство гордости и благодарности за оказанную мне честь Эта награда особо ценна, ведь я получаю ее от ведомства, которое тоже занимается спасением людей. Мы достаточно часто рука об руку работаем вместе и благодаря нашему постоянному, безотказному содействию спасены сотни жизней! – процитировали главврача больницы №4 Волгограда Елену Щербинину в пресс-службе ведомства.