МЧС вручило награды 22 волгоградским медикам за борьбу с коронавирусом

Медали врачам вручал лично начальник ГУ МВД по региону Николай Любавин. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Двадцать два волгоградских медика из тех, кто сегодня ежедневно борется с коронавирусом, удостоены высокой награды от МЧС по Волгоградской области. Спасатели наградили их медалями «За содружество во имя спасения». Сегодня, 8 сентября, начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор Николай Любавин лично вручал награды этим героям. Они ведь поистине герои.

- Когда весь мир находился на самоизоляции, именно люди в «белых халатах» покидали свои дома, свои семьи, облачались в защитные костюмы и шли в "красную зону" во имя спасения человеческих жизней. Я хочу еще раз сказать спасибо всем врачам и медицинским работникам, на чьих плечах сейчас лежит борьба с коронавирусной инфекцией, - отметил в своем выступлении генерал-майор.

В ответ врачи благодарили спасателей, которые всегда с ними на передовой плечом к плечу.

- Я испытываю чувство гордости и благодарности за оказанную мне честь Эта награда особо ценна, ведь я получаю ее от ведомства, которое тоже занимается спасением людей. Мы достаточно часто рука об руку работаем вместе и благодаря нашему постоянному, безотказному содействию спасены сотни жизней! – процитировали главврача больницы №4 Волгограда Елену Щербинину в пресс-службе ведомства.