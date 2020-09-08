Мухаммад Султонов покинул «Ротор»

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» сообщил о том, что полузащитник Мухаммад Султонов покинул клуб. Трудовое соглашение было расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Полузащитник выступал за сине-голубых с 2017 года с момента выхода команды в Футбольную национальную лигу. За это время Султонов провел за «Ротор» 82 матча, в которых забил 19 мячей. В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром команды с девятью результативными ударами.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Султонов провел 5 матчей. После игры 6-го тура, в которой «Ротор» на выезде встречался с «Химками», главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич отстранил Султонова от тренировок с основной командой, переведя в дубль.

Напомним, также отстранен от основы защитник Антон Пискунов, который в «Ротор» перешел вместе с Султоновым летом 2017 года.