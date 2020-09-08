Один класс в Волгограде ушел на карантин из-за коронавируса у ученика

Один из учеников получил положительный тест на ковид, врачи проверяют всех, с кем он контактировал.

Новый учебный год только начался, а в одной из школ Волгоградской области у ученика обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Согласно оперативной информации на территории области зарегистрирован один случай заболевания COVID-19 у учащегося школы, по классу проводятся карантинные мероприятия. Среди воспитанников дошкольных организаций подобных случаев не зафиксировано, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Отметим, что посещение школ и детских садов проходит по строгим рекомендациям Роспотребнадзора. Однако родители, да и сами учителя и воспитатели, боятся подхватить опасный вирус, поэтому все с строжайшем порядке соблюдают элементарные меры безопасности: маски, антисептик, социальная дистанция.

Ведь обследование на наличие антител в коронавирусу (иммуно-ферметный анализ) проходят только сотрудники учреждений с круглосуточным пребыванием детей. То есть делать тесты всем учителям и детям никто не станет, пока болезнь не проявится естественным путем - высокой температурой и кашлем.