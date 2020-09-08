За сутки больше всех заболевших коронавирусом в Волгограде и Волжском

В Волжском и Волгограде на двоих 60 новых случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

По-прежнему самая напряженная обстановка с коронавирусом в Волгограде. Ежесуточно в областном центре фиксируется наибольшее число новых случаев заражения по сравнению с другими территориями региона. 8 сентября в Волгограде коронавирус выявлен у 35 человек. Выросли цифры и в Волжском. Сегодня в городе-спутнике 25 подтвержденных случая COVID-19.

География коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне новые случаи коронавируса были зафиксированы в десяти районах Волгоградской области. Сегодня их на 5 больше. Самый высокий прирост в Михайловском районе, где 7 заболевших коронавирусом. В Среднеахтубинском районе 6 новых коронавирусных пациентов. В Иловлинском районе ковид подтвердился у пяти жителей. По 3 заболевших выявлены в Николаевском и Светлоярском районах. Положительные тесты на COVID-19 подтвердили болезнь у двух жителей Котельниковского района. По одному новому заболевшему в девяти районах области: Быковском, Даниловском, Калачевском, Ленинском, Новоаннинском, Октябрьском, Серафимовичском, Старополтавском и Суровикинском.

Наибольшее число новых заболевших в Волгоградской области в возрасте от 50 до 64 лет. Таких пациентов с ковидом 30. Также болезнь проявилась у девяти детей от одного года до шести лет.