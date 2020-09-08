Жертвой коронавируса стал пожилой волгоградец

Мужчина не стал сразу обращаться к медикам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очередной жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из региональной столицы. 79-летний мужчина подхватил вирус во время встречи со своей родственницей. У нее подтвердился ковид. Позднее и у него стали проявляться признаки болезни. Однако житель Волгограда не стал обращаться за медицинской помощью и лечился самостоятельно. Только спустя 10 дней, когда состояние ухудшилось, решил сделать КТ-исследование. Томография выявила у мужчины двустороннюю пневмонию и COVID-19. Он был госпитализирован в Клиническую больницу №4 в Тракторозаводском районе.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациент скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

У пожилого волгоградца были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Специалисты в очередной раз напоминают, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за помощью к врачам. При коронавирусе это позволит перенести болезнь не в тяжелой форме.