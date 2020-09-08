В психиатрической больнице Волгограда пациент заразился ковидом

В Волгоградской областной клинической больнице № 1 по улице Ангарская №13 выявили пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом «КП-Волгоград» сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов на брифинге 8 сентября.

Пока о вспышке говорить рано, речь только об одном инфицированном.

- На сегодня у нас карантин в психиатрической больнице на улице Ангарской №13. Там выявлен пациент, он переведен в стационар. Для этого у нас все возможности есть: часть коек психиатрического профиля перепрофилированы под ковид, - отметил Николай Алимов.

Всех, кто контактировал с заболевшим и имеет признаки заболевания, проходят обследования.

- Сейчас в упреждении проводятся дезинсекционные мероприятия, - добавил Николай Алимов.

Добавим, что на сегодняшний день в Волгоградской области почти 13 тысяч заболевших. Врачам удалось полностью вылечить 10 тысяч волгоградцев.