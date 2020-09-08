У дубля «Ротора» сезон начнется 11 сентября

Фото: СК "Ротор"

К старту готовится молодежное первенство России по футболу. Обычно, в этом турнире принимают участие 16 дублирующих команд клубов Российской премьер-лиги, а туры в обоих соревнованиях идут параллельно. В футбольном сезоне 2020/2021 годов молодежное первенство пройдет в новом формате. Известно, что начало турнира запланировано на 11 сентября. В этот день свой матч должен провести молодежный состав волгоградского «Ротора», которым руководит Алексей Жданов.

Вместо привычных 16 команд в молодежном первенстве будет 20 коллективов. Помимо представителей клубов РПЛ добавлены еще 4 академии Юношеской футбольной лиги. Об этом «КП-Волгоград» удалось узнать в Российском футбольном союзе. На первом этапе участники будут разделены на 2 группы. Молодежка «Ротора» оказалась в одной группе с «Арсеналом», «Ахматом», «Динамо», «Краснодаром», «Ростовом», «Сочи», «Спартаком», «Тамбовом» и «Чертаново». Вторую десятку составили Академия им. Коноплева, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Строгино», УОР №5, «Урал», «Уфа», «Химки» и ЦСКА.

В каждой группе соперники сыграют друг с другом дома и на выезде. Затем по 5 лучших команд выйдут в финальный турнир с сохранением набранных очков. Они определят между собой победителя и призеров. Остальные коллективы разыграют итоговые места с 11 по 20.

- При проведении соревнований РФС будет строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, и обеспечит максимальный уровень безопасности для наших игроков и болельщиков, - рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, слова которого приводит сайт РФС.

Известно, что в 1-м туре молодежного первенства «Ротор» в Грозном сыграет с «Ахматом». А первый домашний матч подопечные Алексея Жданова проведут 16 сентября с московским «Динамо». Эта встреча на стадионе «Зенит» пройдет без зрителей.