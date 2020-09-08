В Волгограде поймали гопников, которые вымогали деньги у подростков

Вот так группа молодых людей ловила тех, кто помладше и вымогала деньги. Фото - скрин видео Данилы Волкова.

Не прошло и двух дней после публикации «Комсомолки», где мы рассказали о группе малолетних гопников, которые прямо в центре Волгограда грабили подростков, как полиция задержала этих вымогателей. К сотрудникам угрозыска райотдела полиции подключились следователи СКР, потому нашли этих налетчиков быстро. Оказалось , что это такие же малолетки: одному из них только исполнилось 18 лет, двум его сообщникам – по 17. На них уже завели уголовное дело, причем сразу по двум статьям – «вымогательство» и «грабеж».

Напомним, эта компания парней ловила на улицах ребят помладше, и угрожая расправой, требовала денег.

- На данный момент в полицию обратились двое из тех, кого ограбили задержанные парни. Один из них - 15-летний подросток, который перевел им на банковскую карту полторы тысячи рублей. Второй - 19-летний молодой человек, он перечислил 75 рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

По данным сотрудников теротдела СКР орудовали эти гопники в основном на улицах Советской и 62-ой Армии. Следователи полагают, что число их жертв гораздо больше. Как, возможно, и молодых людей причастных к этим грабежам.

- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов и обстоятельств преступной деятельности. Расследование продолжается, - добавляют в СУ СК по региону.