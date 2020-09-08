Старополтавским врачам не делали стимулирующие надбавки за борьбу с коронавирусом

Выплаты не были сделаны в основном сотрудникам скорой помощи Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время пандемии медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, назначаются дополнительные выплаты. В Волгоградской области за месяцы борьбы с инфекцией неоднократно выявлялись случаи, когда медицинские работники оставались без заслуженных премий. Для исправления нарушений вмешивалась прокуратура. Очередной факт невыплат был зафиксирован в Старополтавском районе области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в Центральной районной больнице сразу девять сотрудников остались без стимулирующих выплат. Терапевт, акушер, две медсестры, фельдшер и четыре водителя в апреле оказывали помощь пациентам, у которых был выявлен коронавирус. Общая сумма положенных им выплат составила 250 тысяч рублей. В адрес главного врача больницы прокурор Старополтавского района вынес представление о необходимости произвести выплаты медикам. Оказавшиеся на передовой в борьбе с ковидом врачи в итоге получили стимулирующие выплаты в полном объеме. Также два сотрудника ЦРБ, по вине которых премии не были выплачены вовремя, привлечены к административной ответственности.