В центре Волгограда сбили двух детей на велосипедах

Оба ребенка с травмами попали в больницы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В последние годы велосипед становится все более популярным, гоняют и дети и взрослые. Одна печаль – увеличилось и число аварий с участием велосипедистов. Вот, вчера, 7 сентября, в Волгограде под колеса попали сразу два ребенка на велосипедах. Причем обе аварии произошли в Ворошиловском районе и с разницей в полчаса.

Примерно в 14.15 в аварию попал 14-летний подросток на своем двухколеснике. Он пересекал улицу Симбирскую, причем в зоне видимости пешеходного перехода, когда его сбил «Ниссан Кашкай». Как говорят в региональном Главке, 59-летняя женщина за рулем иномарки просто не успела вовремя затормозить. Подростка с травмами увезли в больницу с места ДТП.

А буквально через полчаса – примерно в 14.48 – сбили 12-летнего мальчишку на велосипеде. Это произошло на улице Социалистической. И опять за рулем машины была женщина.

- 32-летняя волгоградка на «Тойота Рав 4» ехала в сторону улицы Профсоюзной, и сбила ребенка напротив дома №22 по улице Академической. Велосипедиста госпитализировали, - сообщают в ГУ МВД по региону.