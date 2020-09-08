В Волгограде у братской могилы на улице Таращанцев сделают мини-сквер

Памятник отреставрировали в 2019 году, теперь приведут в порядок территорию вокруг него. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Наконец-то власти решили привести в порядок территорию у братской могилы, которая расположена на пересечении улиц Таращанцев и Богунской в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сегодня мэрия объявила аукцион: ищут подрядчика, который выполнит работы по благоустройству. Потратят на это, судя по документации, представленной на сайте Госзакупок, 840 тысяч рублей. Общая площадь благоустройства составит порядка 700 квадратных метров.

Напомним, сам памятник «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии» после многочисленных нареканий отреставрировали в 2019-м году. Восстановили сам памятный знак, ступени и ограждение вокруг. Теперь взялись за прилегающую к нему территорию.

Вот так будет выглядеть браткая могила после обновления. Фото администрации Волгограда.

Обещают уложить тротуарную плитку, поставить скамейки и урны, а в зеленой зоне высадят молодые деревья и кустарники – голубые ели, березы, сирень, бирючину и спиреи.

- На участках, где имеется перепад высот, оборудуют пологие спуски-пандусы для удобства маломобильных граждан, - уточняют в администрации Волгограда.

Подрядчик, который выполнит эти работы, будет обязан в течение 5 лет следить за состоянием территории в рамках гарантийных обязательств.

СПРАВКА «КП»

В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии им. Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известны фамилии 80 погибших, общее число захороненных неизвестно. В дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника.

За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.