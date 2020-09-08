Новый ФОК на Ткачева в Волгограде сдадут к концу 2020 года

Фото администрации Волгограда.

Уже совсем скоро у юных волгоградских волейболистов появится новый дом – на улице Ткачева в Волгограде возводят для них современный ФОК, с раздевалками, душевыми, тренерскими и главное – с большим спортзалом, соответствующим всем мировым стандартам. Сегодня здание спорткомплекса почти готово, рабочие приступили к остеклению фасада.

- Здесь установят энергосберегающие стеклопакеты, которые будут покрыты специальной атермальной пленкой (она отражает холодный воздух и лучше сохраняет тепло внутри помещения), - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, оконные рамы делают прямо на стройплощадке, что экономит время и деньги на транспортировку.

Еще год назад на этом месте стояло заброшенное здание школы олимпийского резерва по волейболу. Оно не эксплуатировалось, так как было аварийным. В 2018-м мэрия заключила договор с инвестором, который пообещал построить на Ткачева новый спорткомплекс. Причем по плану здесь появится не только новый ФОК, но и открытая спортплощадка, а рядом – центр развития и детского творчества.

- В спорткомплексе уже смонтированы система теплоснабжения и вентиляции. Осталось покрыть все конструкции противопожарным составом и провести их финишную покраску, смонтировать специальное спортивное покрытие и установить необходимое оборудование, - добавляют в мэрии.

Добавим, что в новом ФОКе смогут заниматься до 400 ребят.