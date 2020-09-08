Под Волгоградом нетрезвый отец сбил 3-летнюю дочь и скрылся

Малышку госпитализировали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вопиющий инцидент произошел 7 сентября около шести вечера в хуторе Чувилевский Суровикинского района: 34-летний мужчина сел за руль «семерки» в нетрезвом виде и сбил собственную дочь, которой всего исполнилось 3 годика. Малышка серьезно пострадала, ей требовалась незамедлительная медицинская помощь. Но вместо того, чтобы броситься к ребенку, отец бросился наутек. Наделся избежать наказания, однако инспекторы ГИБДД оперативно поймали негодяя.

- Установлено, что за день до происшествия он отбыл административный арест сроком 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Девочку срочно госпитализировали, ей оказывают помощь. А полицейские разбираются в деле: водителю грозит не просто штраф, его могут реально посадить на несколько лет в тюрьму.