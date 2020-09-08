Щенок из Волгограда, которому бывший хозяин отрезал уши, уехал жить в Нижний Новгород

«Теперь его зовут Барни и живет он в Нижнем Новгороде. У него отличные мамочка и папочка, свой дом, участок и две подружки кошки», - сообщили радостную новость волонтеры волгоградского приюта «Помощь Бучу и бездомным животным».

О судьбе маленького щенка переживали многие: прошлый владелец хотел алабая и решил самостоятельно купировать уши животному. Так как операция была сделана подручными ножницами, волгоградец попросту изувечил собачку. Зоозащитники забрали подопечного обратно, потратили много сил и времени, чтобы вылечить его, а затем нашли дом в Нижнем Новгороде.

- После трагедии, которая произошла, в жизни Барни сейчас наступила белая полоса. Наш малыш стал домашним! Мы, конечно, очень переживали, как доедет, как все сложится. Но все получилось, радуются волонтеры.