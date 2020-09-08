Волгоградцам до октября запретили посещать леса

Фото облкомприроды.

Осень в Волгоградскую область пришла пока лишь по календарю, а вот жара стоит летняя – температура днем достигает тридцатиградусной отметки. Из-за сухой и ветреной погоды в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.. Из-за чего в администрации Волгоградской области приняли решение еще на двадцать дней продлить ограничения на пребывание граждан в лесах. Таким образом, до октября на природу с шашлыками не поедешь. Запрет, кстати, касается и въезда в лесные массивы транспортных средств.

Следить за тем, как волгоградцы соблюдают эти предписания, обещают пристально. Оперативные группы будут вести усиленное патрулирование. Также они продолжат работу по созданию минерализованных полос и опашке земли у лесных массивов и населенных пунктов.

В облкомприроде напоминают, что если вы вдруг увидели возгорание в лесу, незамедлительно сообщите об этом по следующим телефонам: по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, либо в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства - 8 (8442) 30-89-89, либо позвоните в Службу спасения по номеру 112.