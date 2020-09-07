У подножья Мамаева кургана затеяли новую стройку - пятиэтажный центр

Заказчиком этого центра выступает Волгоградоблэнерго. Фото с сайта ABD architects.

У подножья Мамаева кургана сегодня, 7 сентября, появилась техника, которая установила бетонные блоки. А скоро на участке земли между Дворцом спорта и курганом вдоль проспекта Ленина) появится забор. Да, вы не ошиблись – здесь развернут стройку. Строить здесь будут пятиэтажное здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров.

Безусловно, отличное место в центре Волгограда. Фото с сайта ABD architects.

Заказчиком здания выступает компания «Волгоградоблэнерго». Тендер на разработку проекта здания выиграла столичная компания ABD architects. По мнению архитекторов, этот центр отлично впишется в ландшафт и вместит все необходимое. В частности: сам многофункциональный центр, офисы, а также кафе и магазины, а еще трансформируемый конференц-зал и подземную парковку.

Говорят, этот проект даже заслужил награду - "Лучший проект административного здания". Фото с сайта ABD architects.

Называться это будет ситуационно-аналитический центр. Акцентируют на том, что это социальный объект бытового назначения. Впрочем, как этот центр не назови, а часть вида на «Родину-мать» он закроет.

Кстати, за этот проект волгоградская компания заплатила более 42 миллионов рублей.