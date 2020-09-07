За неделю прививки от гриппа сделали уже сто тысяч волгоградцев

Фото с сайта Волгоградской облдумы.

«Вакцинация нужна, вакцинация важна», - убеждают сегодня волгогралцев со всех сторон. И, надо сказать, что активная информационная кампания дает свои плоды. За первую неделю, как в Волгоградской области стартовала прививочная кампания, вакцину от гриппа сделали уже более ста тысяч наших жителей.

- Важно сделать прививку от гриппа именно сейчас, - настаивает заместитель главы облздрава по вопросам эпидемиологии Елена Краснова. – Потому что иммунитет формируется через 12 дней после прививки, и надо успеть защитить себя до начала роста заболеваемости, который в нашем регионе обычно наступает в середине октября – начале ноября.

К слову, благодаря прививкам в Волгоградской области уже который год подряд не фиксируют смертельных случаев от гриппа. В этом году привиться еще важнее: надо создать иммунную прослойку, чтобы избежать второго всплеска пандемии коронавируса, который может совпасть с «простудным» сезоном.

- Особый посыл хотелось бы адресовать родителям, которые верят слухам слухов и домыслам, и отказываются вакцинировать своих детей. Проявите ответственность! Как мать, бабушка и врач могу сказать: если нет абсолютных противопоказаний, прививаться нужно обязательно – это аксиома, - акцентирует руководитель профильного комитета волгоградского парламента, Заслуженный врач России Наталья Семёнова.