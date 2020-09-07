От коронавируса умер преподаватель волгоградского университета и создатель «солнцеката»

Фото с сайта Камышинского филиала ВолгГТУ.

Валерий Галущак – не просто преподаватель Камышинского филиала ВолгГТУ, он ученый, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» и настоящий «атомщик». Всю жизнь изучал атомную энергию, был на Чернобыльской АЭС сразу после взрыва и стал одним из разработчиков саркофага. Он «поборол» атом, а вот коронавирус оказался сильнее. Две недели медики боролись за его жизнь, лечили сначала в Камышине, затем в госпитале Волгограда, но не спасли. 6 сентября он умер.

- Валерий Степанович работал на кафедре с 1 апреля 2006 года до последнего дня своей жизни. Он был замечательным педагогом, настоящим профессионалом, энтузиастом и знатоком своего дела. Коллектив института в его лице потерял бесценного работника, замечательного человека и друга. Память о нем останется в наших сердцах, - написали в некрологе коллеги Галущака из Камвшинского технологического института.

Кстати, это именно Валерий Галущак был научным руководителем у тогда еще студента Ивана Богданова, который прославился на весь мир своим «солнцекатом». Они вместе разрабатывали и создавали этот уникальный велосипед на солнечных батареях.

"Комсомолка" присоединяется к соболезнованиям.