«Папаньки»: больше ста волгоградских отцов оформили пособия по уходу за младенцем

По традиции ребенка до детсадовского возраста воспитывают мамы. Но в жизни случается всякое, и сегодня «декретные» папы уже не редкость. Одни вынужденно заменяют мам (как например, волгоградец Евгений Анисимов, который не бросил особенного сына, как его сбежавшая супруга), другие остаются няньками, так как жена умудряется лучше зарабатывать. Как бы там ни было, но в Волгоградской области ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет оформили уже 113 мужчин.

Кроме того, такое пособие на младенцев получают в регионе и 54 бабушки. Этим женщинам также пришлось взвалить на себя роль «няни и воспитательницы» в одном лице.

- Напоминаем, что выплаты пособий проводят в регионе с 1 по 15 сентября. Всего в Волгоградской области 11 073 подобных получателя. Ежемесячно только на эти выплаты отделение Фонда соцстраха направляет почти сто миллионов рублей, - отмечают в региональном ФСС.

Всего за два последних месяца прямых выплат отделение перечислило волгоградцам почти 95 тысяч пособий на общую сумму 1,02 миллиарда рублей. Напомним, регион перешел на прямые выплаты с 1 июля 2020-го: теперь пособия работающим людям выплачивает непосредственно Фонд соцстраха, а не работодатель. При этом люди сдают документы как и раньше, по месту работы, а уже оттуда они поступают в Фонд реестра. После чего Фонд в течение 10 дней перечисляет пособие.