Ротор во вторник начнет продажи билетов на игру с Краснодаром

Фото: СК "Ротор"

Болельщики «Ротора» смогут приобрести билеты на ближайший матч команды во вторник, 8 августа. Клуб, чтобы избежать обвала сайта, на котором продаются билеты, не уточнил время начала продаж. Такая же практика была, когда поклонники футбола в Волгограде ждали билетов на игры с «Сочи» и «Спартаком». Поэтому сайт Kassir.ru многие болельщики мониторили с раннего утра. А продажа открылась около десяти часов утра. И на встречу сине-голубых с москвичами билеты закончились за несколько часов, а на матч с южанами проходки можно было купить и в день игры.

Впереди у «Ротора» домашняя игра с «Краснодаром» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги. Она пройдет на «Волгоград Арене» 13 сентября в 20.00. Матч попадает под билетную категорию «Топ». Стоимость составит от 150 до 2250 рублей.

В волгоградском клубе напомнили, что билеты продаются только на сайте Kassir.ru. Другими ресурсами по продажам занимаются мошенники.