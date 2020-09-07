Бывшему мэру Волжского грозит 7 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Марины Афанасьевой, экс-мэра города Волжский. Она обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 2 человека. Напомним, 23 октября прошлого года Марина Афанасьева ехала на своем автомобиле «Фольксваген Тигуан» по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» по направлению из Волжского в Николаевск. В салоне машины находились еще две женщины 64 и 66 лет. Три подруги ехали за грибами. По версии следствия, во время движения водитель потеряла контроль над автомобилем. Иномарка вылетела на встречную полосу дороги, а затем на обочину, где в итоге авто опрокинулось в кювет. В результате аварии пассажирки «Фольксвагена» получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, на Марину Афанасьеву было возбуждено уголовное дело, которые было направлено в Быковский районный суд. Бывшей главе Волжского грозит до семи лет лишения свободы. Марина Афанасьева признала вину частично.

Напомним, Марина Афанасьева была мэром Волжского с октября 2009 года по сентябрь 2013 года.