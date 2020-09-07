Под Волгоградом начальница почты получала зарплату «мертвых душ»

Жительница Иловлинского района пять лет зарабатывала на «мертвых душах», но ее, казалось бы, хитроумный план был раскрыт сотрудниками волгоградского УФСБ. Следователи выяснили, что начальница «Почты России» трудоустраивала на работу несуществующих людей и платила им зарплату. То есть себе. С 2014 года она получила 750 тысяч рублей. Однако постоянно меняющиеся сотрудники, которые ни разу не приходили на работу, вызвали подозрение сначала у коллег, а потом и у силовиков. Деньги-то бюджетные.

Женщину судили по двум статьям - мошенничество и служебный подлог.

- Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Расследовали уголовное дело сотрудники волгоградского СУ СКР, а оперативное сопровождение осуществляло УФСБ.