Убийце волгоградского полицейского грозит 20 лет тюрьмы

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего убийцы старшего сержанта Владимира Тафинцева. Напомним, подсудимый хладнокровно расправился с полицейским в марте 2020 года, когда тот нес службу на КПП здания УИБиПК. К Тафинцеву подбежала перепуганная женщина и попросила о помощи: за ней гнался преступник, требовал отдать деньги и золото.

Владимир бросился за подозреваемым, сумел его задержать, но тот схватил нож и смертельно ранил сержанта.

- Вину в совершении убийства обвиняемый не признал. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до двадцати лет, либо смертная казнь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.