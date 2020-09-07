Под Волгоградом пропал 17-летний подросток

Регулярно в полицию Волгоградской области поступают заявления о пропаже детей. Нередко подростки после ссор с родителями сбегают к друзьям и через некоторое время возвращаются. Бывают и трагичные случаи, как, например, в Руднянском районе, где 16-летнюю девушку нашли мертвой – ее задушил 22-летний ухажер и спрятал тело в скотомогильник. Теперь в этом же районе разыскивают 17-летнего Лешу.

Фото: Лиза Алерт

Юноша проживает в селе Лемешкино Волгоградской области. По предварительной информации, он ушел из дома 25 августа, не пришел на 1 сентября в школу и не выходил на связь. Леша высокий – около 170 сантиметров, хорошо сложен, волосы русые, глаза карие.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка, подросток и раньше был склонен сбегать из дома. Возможно, он снова бродяжничает и скоро вернется.