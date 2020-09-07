В «Роторе» появился бразильский бомбардир Джовино

Джовино будет в "Роторе" на правах аренды до конца сезона. Фото СК "Ротор".

«Ура! Наконец-то Камилю (Мллину (примечание автора) нашелся второй нападающий», - ликуют фанаты волгоградского «Ротора». Так они отреагировали на новость о том, что с этого момента за сине-голубых будет биться настоящий бразильский бомбардир - Джовино Фламарион. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Ротора».

Правда, сразу уточняют, что перешел к нам форвард на правах аренды.

- Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, - отмечают в клубе.

«Ротору» действительно очень не хватало атакующих футболистов. Теперь «компанию» Муллину составили сразу несколько новичков – Саплинов, Колесниченко и бразилец Джовино.

На самом деле Фламарион уже давно не был на родине. Да, он учился футболу в бразильском «Палмейрасе» и до 19 лет выступал за молодежную команду из Сан-Паулу. Но потом перебрался в Черногорию, где выступал за ФК «Ловчен», а потом оттуда – в Грузию. Последние годы он играл за батумское «Динамо». И, надо сказать, хорошо играл.

- Джовино был признан лучшим игроком чемпионата Грузии. Он сыграл за «Динамо» 30 матчей и забил 17 голов! – акцентируют в волгоградском «Роторе». – Уже в этом сезоне он отыграл 8 матчей и забил 4 мяча.

Единственное, что тревожит волгоградских болельщиков: что пока сине-голубые будут довольствоваться лишь годовой арендой игрока.