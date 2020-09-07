Волгоград и Волжский снова бьют рекорды по коронавирусу

в Волгограде число ковидных пациентов уже приближается к 5,5 тысячам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградские (да и не только) медики и эксперты не даром сегодня бьют в колокола и настаивают на вакцинации: коронавирус вновь набирает обороты. Пока что подъем невелик. Но тенденция нехорошая: 5 сентября в Волгограде было 30 новых случаев, 6 сентября – 40, а сегодня, 7 сентября, уже 44.

Всплеск COVID-19 зафиксирован и в Волжском. Еще месяц назад там регистрировали всего несколько новых заболевших в день, а сейчас их число уже измеряется десятками. Сегодня, например, - плюс 22 новых заболевших.

В районах Волгоградской области, тем временем, обстановка несколько стабилизировалась. Очаг в Калачевском районе (где произошла вспышка в ПНИ) локализован, и сегодня его даже нет в списке с новыми случаями. В Камышинском районе, который тоже был в числе опасных, сегодня всего 6 новых ковидных больных. По пять случаев выявлено в Среднеахтубинском и Палласовском районах. Четыре – в Котовском и один – в Серафимовичском. В остальных пяти районах – по два положительных теста на COVID-19. В этом списке – Старополтавский, Быковский, Светлоярский, Городищенский и Михайловский районы.

Сегодня в георгафии коронавируса 10 районов Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще одна неприятная тенденция, которая видна из данных оперативного штаба: в последние дни увеличилось число маленьких ковидных пациентов. Так, 7 сентября, в список новых заболевших COVID-19 попали младенец, три ребенка дошкольного возраста, 1 ребенок из начальной школы, два подростка и 8 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.